Kiedyś popularność gwiazd ograniczała się do promowania siebie w tych dziedzinach, z których są znane. Dzisiaj jest nieco inaczej. Wystarczy dobrze wyglądać i mieć szacunek milionów by móc realizować wiele planów biznesowych. Przykładem tego jest David Beckham. Seksowny piłkarz niedawno zaczął projektować bieliznę, w której mogą chodzić mężczyźni na całym świecie (zobacz: Beckham pokazuje KAŻDY centymetr swojego umięśnionego ciała), a teraz okazuje się, że być może wkrótce otworzy własną restaurację.

W rozmowie z dziennikarzem "H&M Magazine" David przyznał, że marzy mu się własny dobry fastfood.

- Chciałbym otworzyć własny pie & mash, ale żeby to zrobić musiałbym przeprowadzić się do Londynu. Pewnie kiedyś spełnię to marzenie.