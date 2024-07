Wiosną do telewizji wraca "Taniec z Gwiazdami", ale tym razem taneczne popisy znanych i lubianych zobaczymy w Polsacie. Publikacja tej informacji przez nas serwis wywołała falę spekulacji, a z upływającym czasem na światło dzienne wychodzą kolejne szczegóły. Ostatnio informowaliśmy was, kogo stacja oddelegowała do prowadzenia show. Przypomnijmy: Wiemy kto poprowadzi "Taniec z Gwiazdami" w Polsacie

Najwięcej emocji budzi oczywiście lista gwiazd, które mają znaleźć się w programie, choć równie duże zainteresowanie jest wokół jurorów oceniających popisy celebrytów. Wszystko wskazuje na to, że Polsat zamierza wykorzystać niektóre patenty, które sprawdziły się za czasów, gdy show było emitowane TVN. Jak donosi "Fakt", jedną z jurorek będzie Beata Tyszkiewicz, która wystąpiła aż w dwunastu edycjach "Tańca". Gwiazda w rozmowie dziennikiem potwierdza te doniesienia i zapowiada swój powrót do programu.



Złożono mi propozycję, wracam do jury. Było już tyle edycji „Tańca”, że trudno byłoby teraz znaleźć zupełnie nową ekipę - wyznała Tyszkiewicz w rozmowie z "Faktem".

Cieszycie się z powrotu Beaty Tyszkiewicz na wizję? Czy Polsat powinien postawić na zupełnie nowe twarze?

