Beata Kozidrak od ponad 35 lat jest jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Gwiazda gra mnóstwo koncertów, a już niedługo zobaczymy ją podczas Sylwestra z TVP 2, gdzie będzie główną atrakcją wieczoru. Przypomnijmy: Sylwestra z Dwójką promuje pięć gwiazd. Górniak nie jest na pierwszym planie

Pomimo wielu obowiązków zawodowych Kozidrak zawsze znajduje czas, aby odwiedzić ukochanego wnuka, 4-letniego Sebastiana. Kiedy wokalistka oddaje się zabawom z chłopcem, w niczym nie przypomina gwiazdy ze sceny. Jak mówiła w rozmowie z "Pytanie na śniadanie", zdejmuje wysokie buty, zawija włosy w kucyk i szaleje na dywanie. Artystka zdradziła również, czy malec idzie w jej ślady:

To absolutne szaleństwo. Kiedy przyjeżdżam do córki zdejmuję te wysokie buty, włosy w kitek i jest zabawa na dywanie. Absolutnie jest poczucie rytmu. To będzie perkusja, po dziadku. Rodzice Sebastiana przymierzają się żeby kupić mu perkusję - przekonuje