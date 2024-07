Beata Kozidrak i Andrzej Pietras jednak się nie rozwodzą? Plotki o kryzysie w ich małżeństwie pojawiają się od dawna, a definitywne zakończenie tej relacji właściwie nikogo już by nie zdziwiło. Okazuje się jednak, że wokalistka i jej mąż mogą się nie zdecydować na ten krok. Nie chodzi jednak o nagły przypływ miłości, a jedynie o dbałość o swoje interesy. Jak podaje fakt.pl Beata Kozidrak i Andrzej Pietras chcą uniknąć złej reklamy. Ponadto roztrząsanie prywatnych spraw w sądzie szybko wypłynęłoby do mediów, czego oboje sobie nie życzą. Do tego wszystkiego dochodzi sprawa podziału majątku, która ponoć jest dosyć skomplikowana. O ich dorobku krążą już przecież legendy.

Beata Kozidrak zwolniła swojego męża z funkcji menadżera?

Kilka dni temu pojawiły się plotki, że Beata Kozidrak nie chce, aby jej mąż zajmował się jej sprawami zawodowymi, tak jak do tej pory. Artystka skomentowała te doniesienia w magazynie "Party" i przyznała, że przy promocji singla "Bingo" i trasy koncertowej promującej nową płytę pomagać jej będzie Monika Kordowicz. Nie ma jednak możliwości, żeby gwiazda rozstanie się na dobre z mężem również na stopie zawodowej. Podoba Wam się jej nowy singiel?

