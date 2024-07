Bartek Wrona to jedyny wciąż aktywnie walczący o sukces na rynku muzycznym wokalista Just 5. Piosenkarz co jakiś czas nagrywa nowe piosenki spodziewając się czołowych miejsc na listach przebojów. Niestety dotychczas jego piosenki nie spotkały się z tak dużym zainteresowaniem jak za czasów "Kolorowych snów" czy "Jednej na milion".

Wokalista jednak cały czas list, że najlepsze czasy znów do niego wrócą. Nadzieją ku temu ma być nowy singiel i teledysk "Tańcz i zapomnij". Utwór utrzymany w klimatach typowych dla Wrony opowiada o kilku kobietach, do których Bartek śpiewa ubrany w dresie niczym Pikej rok temu.

Wróżycie mu (jeszcze) sukces?

