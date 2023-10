Barbara Kurdej-Szatan to prawdziwie kreatywna dusza! Aktorka występuje w teatrach, filmach, serialach, śpiewa i... tworzy własną linię dresów dla kobiet. Co więcej, nie jest to wcale debiut gwiazdy w modowych sprawach, bo już rok temu wraz z firmą Patriotic Lady wypuściła kolekcję dresów sygnowanych swoim nazwiskiem. Tym razem jednak możemy poznać ich zupełnie inną odsłonę. Do tego Barbara Kurdej-Szatan postarała się, by każdy z nich zawierał jeden, specjalny detal z myślą o kobietach. W rozmowie z nami powiedziała, jak wyglądała praca nad kolekcję.

Wcześniej dominowała czerń, wzory czarno-białe, turkus i niebieski. Zaproponował wzory i kolory, które lubię. Tak też jest w tym roku. Tym razem postawiliśmy na pastele.

Jak się okazuje, dres wcale nie wziął się tu przypadkiem, ponieważ jest to część garderoby, bez której Barbara Kurdej-Szatan nie wyobraża sobie życia! Zawsze modnie i stylowo ubrana aktorka przyznała, że zawsze wybierze go zamiast sukienki. Co więcej w swoich projektach postanowiła podarować kobietom coś wyjątkowego.

Kocham kobiety. Uważam, że powinnyśmy się wszystkie wspierać. Wymyśliłyśmy, że na każdej bluzie będzie motywujące hasło

Jakie hasła znalazły się na ubraniach stworzonych przez aktorkę i bez kogo gwiazda nie wyobraża sobie życia? Koniecznie sprawdź jakimi smaczkami podzieliła się z nami Barbara Kurdej-Szatan.