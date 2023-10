Basia Kurdej-Szatan urodziła swoje drugie dziecko nieco ponad dwa miesiące temu. Mały Henio jest powodem do radości dla całej rodziny! Aktorka chętnie dzieli się rodzinnymi zdjęciami w sieci, wiec bardzo łatwo było zaobserwować jak szybko wróciła do formy po porodzie! Jak ona to robi?! No właśnie! Postanowiliśmy po prostu zapytać:

Wydaje mi się, że po prostu matki karmiące dochodzą szybciej do formy, wiec ja już teraz wchodzę we wszystkie moje spodnie i nawet się mogę dopiąć. Z mlekiem mi wychodzą te zbędne kilogramy, pewnie jak przestaną to mi wrócą! - przyznała w rozmowie z Party,pl

Basia Kurdej-Szatan przyznała, że nie odczuwała presji wziązanej z powrotem do formy i akceptuje siebie taką jaką jest, chociaż ma już na siebie pomysł! Zobaczcie, co nam zdradziła w kwestii swojej sylwetki!

Internauci są pod wrażeniem szybkiego powrotu do formy Basi Kurdej-Szatan po porodzie. Zdradziła nam swój sekret!

