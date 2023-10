Barbara Kurdej - Szatan powitała na świecie upragnionego synka! Henio przyszedł na świat pod koniec września, jednak kazał na siebie długo czekać. Chłopiec urodził się aż 9 dni po terminie.

Czekałam spokojnie, bo z ciążą i z maluszkiem wszystko było dobrze. Nie chciałam wywoływać porodu oksytocyną. Henio sam zdecydował, kiedy przyjść na świat – wyjawiła "Fleszowi" Basia Kurdej - Szatan.

Teraz gwiazda całą swoją uwagę poświęca oczywiście synkowi. Jak wyjawiała w wywiadach Basia Kurdej - Szatan, nie spieszy jej się z powrotem do pracy i zrobi to, gdy uzna to za stosowne. Teraz czas, aby nacieszyć się Heniem - maluch ma zapewnione wszystko co najlepsze, między innymi piękny wózeczek, który zrobił furorę wśród internautek. Basia ma już za sobą pierwszy spacer ze swoją pociechą, i pochwaliła się tym wydarzeniem na Instagramie. Uwagę zwraca również figura aktorki - po zaledwie kilkunastu dniach od porodu, Basia wygląda po prostu wspaniale.

