Kiedy wyemitowane zostaną nowe odcinki "The Voice Kids 3"? Na razie szczegóły dotyczące kolejnej edycji muzycznego programu trzymane są w tajemnicy. Wiadomo za to, że na czerwonych fotelach zobaczymy Tomsona i Barona oraz Dawida Kwiatkowskiego. Ale kto będzie czwartym jurorem? Od kilku tygodni mówi się, że Edyta Górniak wraca do show i zastąpi Cleo!

Edyta już otrzymała wstępną propozycję, na którą zareagowała z optymizmem, jest bardzie niż pewne, że powróci do show - mówił kilka tygodni temu nasz informator.

A którą z pań wolałby Baron widzieć koło siebie? Zobaczcie, co powiedział nam muzyk.

Jak będzie wyglądało nowe jury?

