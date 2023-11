1 z 5

W czwartek ok. godz. 17, w jednym z najbardziej obleganych przez turystów miejsc na świecie - w historycznym centrum Barcelony, na La Rambla, niedaleko Placu Katalonii, rozpędzona furgonetka wjechała w tłum ludzi. To, co stało się potem, można określić jednym słowem - masakra. Świadkowie opowiadają o dramatycznych scenach - dziesiątkach ciał leżących na ulicy i krzykach ludzi, w różnych językach. Nie żyje 13 osób, a ponad 100 jest rannych, w tym wiele w stanie krytycznym.

Według służb, wśród poszkodowanych są obywatele 24 państw. Nie ma informacji o ofiarach pochodzących z Polski.

Polski MSZ podaje numer pod którym można uzyskać więcej informacji.

@PLinBarcelona Atak terrorystyczny w okolicach #LaRambla w #Barcelona. Trwa akcja policyjna. Infolinia @MSZ_RP: +48 22 523 8604 — Polak za granicą (@PolakZaGranica) 17 sierpnia 2017

Po zamachu w Barcelonie zatrzymano dwie osoby - w tym jednego Marokańczyka. Kierowca furgonetki (był to Fiat z jednej z wypożyczalni) zdołał uciec. Niektóre media wiążą go z drugim zamachem, do którego doszło około 2 w nocy 100 km od Barcelony, w nadmorskim kurorcie Cambrils. Terroryści działali według tego samego scenariusza, co w Barcelonie. W wymianie ognia zginęło 5 napastników. Wszyscy byli uzbrojeni w pasy z ładunkami wybuchowymi. Według niektórych relacji był wśród nich również kierowca vana.

