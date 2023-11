Upał od kilku dni nie odpuszcza. Nic dziwnego, że każdy marzy o luźnych i przewiewnych ciuchach. Dotyczy to również gwiazd! Znana dotąd raczej z seksownych, ale umiarkowanie odsłaniających ciało stylizacji Basia Kurdej-Szatan pokazała na swoim profilu instagramowym fotkę, która wywołała małą burzę. Wszystko przez widoczny na niej fragment biustu. Dodajmy - zauważalny fragment.

Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan tłumaczy się z nowego wizerunku! Tego się nie spodziewaliśmy...

Fotka wywołała dość skrajne emocje fanów:

Ubierz biustonosz kobieto - to jeden z pierwszych komentarzy.

Potem następne:

Ktoś tu zapomniał ubrać stanika :P

Niestety ale tu chodzi głównie o to co wystaje, jak to ostatnio z coraz większym zaangażowaniem ulubionej kiedyś przeze mnie pani B.