Córeczka Barbary Kurdej-Szatan wystąpi w programie "The Voice Kids"? Już za kilka tygodni ruszy kolejna edycja muzycznego talent-show z udziałem dzieci. Wiemy już, że w show zabraknie Edyty Górniak, a jej miejsce zajmie Cleo. Program poprowadzi Barbara Kurdej-Szatan, z którą udało nam się porozmawiać podczas finału "The Voice of Poland". Zapytaliśmy aktorkę, czy chciałaby, żeby jej córka również wzięła udział w dziecięcym talent-show. Co nam powiedziała? Czy mała Hania wystąpi w "The Voice Kids"?

Posłuchajcie sami!

Córka Basi Kurdej-Szatan wystąpi w "The Voice Kids"?