Barbara Kurdej-Szatan na okładce "Party"! Co dalej z jej karierą?

Już od poniedziałku w sprzedaży najnowszy numer magazynu "Flesz"! Na okładce Barbara Kurdej-Szatan . Polska aktorka jest przerażona koronawirusem i jego wpływem m.in. na środowisko aktorskie . Wszystkie teatry zostały zamknięte, co wiąże się z chwilową utratą pracy aktorów: My dziś jeszcze pracujemy na planie... ale spektakle wszystkie odwołane. Nasza najbliższa trasa z "Pikantnymi" odwołana. Artyści, którzy pracują tylko w teatrze nie grają spektakli, nie będą mieli za co żyć... Co za czas... Mam nadzieję, że szybko się skończy ten koszmar... - napisała na Instastory Basia Kurdej-Szatan. Jak rozwinie się sytuacja? Oby jak najszybciej koronawirus ustał, ponieważ dotyka on wszystkich! We "Fleszu" poznacie również historię Toma Hanksa i jego żony, którzy zostali zarażeni koronawirusem - jak się czują? Czy ich życiu nic nie zagraża? Wszystkiego dowiecie się z "Flesza"! Zobacz także: Przerażający skutek koronawirusa. Pielęgniarka pokazała szokujące zdjęcie! We "Fleszu" znajdziecie również wiele tematów modowych - zaproponujemy wam aż 139 hitów na wiosnę, ich ceny zaczynają się już od 29,99 zł! A na koniec przeczytacie wyjątkowy wywiad z Natalią Szroeder i dowiecie się, jaki romantyczny prezent od partnera dostała Magda Gessler. Zobacz także: Trendy wiosna 2020. Sukienka z H&M za 79 złotych to hit Instagrama! Magazyn "Flesz" w sprzedaży już od poniedziałku. We "Fleszu" przeczytacie historię Toma Hanksa i jego żony, którzy zostali zarażeni koronawirusem.