Barbara Kurdej-Szatan przebojem wdarła się do polskiego show-biznesu. Udział w reklamach sieci Play zapewnił jej olbrzymią popularność, a aktorka potrafiła przekuć ją na kolejne sukcesy. Wiosną zobaczymy ją w kilku nowych produkcjach, a przede wszystkim w jednej z głównych ról w serialu "M jak Miłość'. Przypomnijmy: Tak Blondynka Playa prezentuje się jako Małgosia Mostowiak

Świeżo upieczona gwiazda nie zapomina jednak o najbliższych. Jej mąż, Rafał Szatan, jest profesjonalnym muzykiem i gra w zespole RH+. Jedną z pasji Barbary jest również śpiew, a urocza blondynka znalazła sposób, aby połączyć przyjemne z pożytecznym. W najnowszym wywiadzie wyznała, że w przyszłości planuje nagrać z mężem wspólną płytę. Aktorka jest zachwycona umiejętnościami ukochanego i już snuje wizje, jak będzie wyglądał ich wspólny projekt. Pomoże to wypromować się Rafałowi u boku sławnej żony?



Mój małżonek ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach na wydziale jazzu, na wokalu, jest też pianistą. Ja śpiewam więc jest ogromna szansa, że coś razem zrobimy. Jeśli chodzi o naszą płytę to każdy lubi co innego i na pewno trochę jazzu, trochę soulu, trochę popu będzie. To zależy od tego, co będziemy mieli w tym momencie w głowach i na jaki wpadniemy pomysł - zdradziła w rozmowie z www.lifestyle.newseria.pl