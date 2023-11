Dobranie odpowiednich produktów do higieny intymnej jest bolączką dla wielu z nas. Z jednej strony są one powszechnie dostępnymi artykułami pierwszej potrzeby, a z drugiej – dotyczą najbardziej prywatnej i delikatnej partii ciała, więc muszą być wyjątkowo starannie dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej kobiety. Nie można więc tu iść na kompromisy, ale wybór powinien być szybki i prosty.

Bella Panty Ultra - twoja druga skóra

Przetestowałaś już wiele wkładek higienicznych, ale do tej pory nie znalazłaś takich, które w pełni by cię usatysfakcjonowały? Wypróbuj nowość marki Bella, która już nieraz udowodniła, że jest mistrzynią w tworzeniu produktów uniwersalnych, ale „uszytych na miarę”. Nie inaczej jest tym razem. Bella Panty Ultra staną się twoją drugą skórą. Dzięki nim będziesz czuła się bezpiecznie, a jednocześnie - pięknie i kobieco.

"Są wygodne, przewiewne i delikatne jak piórko" - tak mówi o nich jedna z 2400 testerek. Wszystkie są niemal zgodne — Bella Panty Ultra zapewniają komfort na bardzo długi czas. Więcej wniosków z testów znajdziesz w poniższym wideo.

Bella Panty Ultra - nowy wymiar komfortu

Przy tworzeniu nowej linii wkładek ogromny nacisk położono na komfort użytkowania, ale w żadnym stopniu nie ucierpiała na tym ich jakość. Bella Panty Ultra są ultracienkie, oddychające, miękkie i dopasowane. Mają delikatną i przyjemną powłokę, niemal aksamitne wypełnienie zmniejszające ryzyko podrażnień oraz specjalne tłoczenia wzdłuż krawędzi wkładki, które zwiększają jej elastyczność i ułatwiają odpowiednie ułożenie. Wyróżniają się również bardzo wysoką chłonnością oraz skutecznie neutralizują nieprzyjemny zapach. Nie zawierają żadnych perfum ani substancji zapachowych i przeszły wszystkie niezbędne testy dermatologiczne.

Bella Panty Ultra dostępne są czterech wariantach: Normal, Normal Mixform (do każdego rodzaju bielizny), Large oraz Extra Long. Całkiem dosłownie dopasowują się więc do twoich potrzeb.

Co istotne, opakowania wkładek są wykonane z surowca pochodzącego z dobrze zarządzanych lasów z certyfikacją FSC® (Forest Stewardship Council) i innych kontrolowanych źródeł. Wybierając produkty Bella Panty Ultra wspierasz więc odpowiedzialną gospodarkę leśną na świecie.

Wkładki higieniczne Bella Panty Ultra to strzał w dziesiątkę dla wszystkich kobiet, które cenią sobie praktyczne, wygodne i solidne rozwiązania, ale jednocześnie chcą, aby produkt był "uszyty na miarę".

