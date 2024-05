Od tygodni opinia publiczna żyje sprawą Dagmary Kaźmierskiej, a dokładniej ujawnieniem mrocznych szczegółów z jej przeszłości. Ona sama na pewien czas odsunęła się od mediów, ale teraz stara się wrócić na wcześniejsze tory. Niespodziewanie jednak do sieci trafił film z karczemnej awantury z udziałem właśnie "królowej życia".

Dagmara Kaźmierska wdała się w awanturę

Po głośnym skandalu z udziałem Dagmary Kaźmierskiej emocje wciąż nie do końca opadły, ale to nie przeszkadza jej samej, by wrócić do mediów społecznościowych. Była już gwiazda TTV przez ostatnie tygodnie nieszczególnie wypowiadała się na temat afery... pokusiła się raptem o krótkie oświadczenie. Do tej pory więc nie zabrała jasnego stanowiska i nie przedstawiła swojej wersji wydarzeń, co zapowiadała.

Mimo to postanowiła wrócić do aktywności w sieci i jak gdyby nigdy nic na nowo relacjonuje swoje życie czy niedawne rajskie wakacje w Egipcie. Ostatnio z kolei Conan pokazał czarno-białe zdjęcie mamy, co mocno zdziwiło odbiorców. Teraz natomiast w mediach pojawił się zaskakujący film z jej udziałem.

Dagmara Kaźmierska Telus/AKPA

Na TikTok trafiło nagranie z... karczemnej awantury pomiędzy nią, a Jackiem! Wygląda na to, że przyjaciel zaprosił ją, by pomogła mu wynieść zepsuty telewizor. Ta się jednak wściekła.

Parę miesięcy mnie w du*pie miałeś. Telewizor się zepsuł... jak bida do to Żyda! (...) Ja mam ci pomagać?! Z kulawą nogą mam nosić i dźwigać ci telewizor?! - grzmiała.

Jacek był niemniej wzburzony, jednak wciąż starał się nakłonić ją do pomocy. W pewnym momencie powiedział o kilka słów za dużo.

Głupia, stara i jeszcze do tego przemądrzała

Słysząc to, Dagmara wpadła w furię i zaczęła uderzać przyjaciela po głowie. Warto jednak podejść do całej sytuacji z dystansem i mieć na uwadze, że Kaźmierska i Jacek już niejednokrotnie serwowali nam wyreżyserowane scenki.

Cały filmik znajdziesz TUTAJ!

Dagmara Kaźmierska VIPHOTO/East News