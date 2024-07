Właśnie ruszyła akcja charytatywna Avanti Konieczko i fundacji Viva „Daj ciepło zwierzakom”. Znana polska marka Avanti Konieczko, specjalizująca się w zimowych akcesoriach m.in. czapkach, butach i mufkach, przeznaczyła aż 300 szt. czapek na licytacje, z których całkowity zysk zostanie przekazany na pomoc potrzebującym zwierzakom.

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt. Fundacja prowadzi Schronisko w Korabiewicach, w którym opiekuje się 300 zwierzętami różnych gatunków – głównie psami i końmi.

Gwiazdy wspierające akcję

Akcję wspiera wiele osób publicznych, m.in. Maffashion, Joanna Moro, Anna Piszczałka, Beata Sadowska, Anna Cieślak, Agnieszka Włodarczyk, Marta Wierzbicka, Renata Dancewicz, Honorata Skarbek, Dorota Czaja, Lidia Popiel, Grażyna Wolszczak, Ewa Gawryluk, Aleksandra Kostka, Monika Zamachowska, Dorota Gardias, Anna Guzik, Justyna Sieniawska, Candy Girl, Agnieszka Kaczorowska, Sonia Bohosiewicz, Katarzyna Herman oraz wiele innych.

Pomimo tego, iż czapki są zdecydowanie damskie, również Panowie biorą udział w akcji, m.in. Wojtek Błach czy Michał Tomala. Dodatkowo cała drużyna siatkarek z klubu Atom Trefl Sopot „Daje ciepło zwierzakom”!

Ty też możesz pomóc

Gwiazdy fotografują się w czapkach przeznaczonych do licytacji.

Jeśli chcecie kupić modny dodatek, a przy okazji wspomóc potrzebujące zwierzęta zapraszamy do licytacji:

Czapki przeznaczone do licytacji za pośrednictwem serwisu Allegro są wykonane z całkowicie syntetycznych, ekologicznych materiałów.

Licytacje będą odbywały się w sposób ciągły aż do końca lutego.