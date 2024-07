Wielka Brytania przerażona. Przed parlamentem w Londynie padły strzały i doszło do ataku nożem. Jedna osoba (kobieta) nie żyje, 12 jest ciężko rannych. Łącznie rannych może być nawet kilkanaście osób - podają media. Policja traktuje zdarzenia jako "incydent terrorystyczny".

Do ataku doszło po południu na Moście Westminsterskim koło gmachu brytyjskiego parlamentu, poinformowała agencja Reutera. 5 osób zostało staranowanych przez samochód, którym uciekał mężczyzna. Nożownik zaatakował policjanta, a potem według niepotwierdzonych informacji, miał jechać samochodem po chodniku na moście, a następnie rozbić się na ogrodzeniu w pobliżu parlamentu. Jak podają brytyjskie media, zamachowiec został postrzelony i obezwładniony przez funkcjonariuszy.

Media już łączą fakty, że do ataku w Londynie doszło w pierwszą rocznicę zamachów terrorystycznych w Belgii.

W Londynie z oficjalną wizytą przebywa Jarosław Kaczyński, który miał się spotkać z Theresą May. Jak informują agencje, pani premier Wielkiej Brytanii i prezes PiS są bezpieczni.

Z powodu ataku nie doszło do zaplanowanego na dzisiaj spotkania prezesa PiS z brytyjską premier Theresą May.

AKTUALIZACJA

Policja wprost mówi już, że był to atak terrorystyczny.

Jedna z ofiar - kobieta zginęła pod kołami autobusu. W mediach pojawiła się informacja o jeszcze jednej ofierze śmiertelnej. Nie żyje też zamachowiec oraz policjant, którego mężczyzna zaatakował nożem. Rannych zostało co najmniej 20 osób.

Radosław Sikorski podczas zdarzenia był na moście i sfilmował co się działo.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ

— Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 22 marca 2017