Siostra fryzjera gwiazd w "Hotelu Paradise 2". Wcześniej przeszła operację plastyczną na antenie TVN. Jak wyglądała przed?

Do "Hotelu Paradise" dołączyła kolejna uczestniczka. W dodatku już na wstępie okazało się, że Robert jest jej dobrym znajomym! Czy ta relacja okaże się jej asem w rękawie i pozwoli przetrwać nieuchronnie zbliżające się "rajskie rozdanie"?

Warto wspomnieć, że miłosny program TVN7 nie jest jej telewizyjnym debiutem. Ata Postek wystąpiła również w programie TVN Style, gdzie na oczach kamer poddała się m.in. operacji plastycznej piersi. Jak wyglądała przed? Koniecznie musicie to zobaczyć.

Ata Postek w "Hotelu Paradise" 2

Acie Postek świat showbiznesu nie jest obcy. Już teraz ma grono znanych koleżanek a widzowie mogą kojarzyć ją np. z "Kliniki bez tajemnic", gdzie poddała się operacji plastycznej biustu. Prywatnie jest również siostrą fryzjera gwiazd Łukasza Postka, a sama pracowała jako asystentka stylisty Grzegorza Blocha.

Ata Postek, właściwie Beata Postek, dołączyła do ekipy "Hotelu Paradise". Aktualnie to właśnie ona zamieszka singlówkę. Pojawiając się w hotelu z radością przywitała się ze swoim dobrym znajomym, którym okazał się być Robert Kapica. Czy to oznacza, że Karolina Mrozicka, która również dopiero co weszła do programu i przywróciła do niego Roberta, może czuć się zagrożona? W końcu podczas najbliższego "rajskiego rozdania" program opuści jedna z pań.

Robert, jeszcze niedawno będący na przegranej pozycji, dziś może rozdawać karty. Uczestnicy nie będą w stanie przewidzieć jego kolejnego ruchu.

Ata Postek przed operacją plastyczną biustu

Uważni widzowie z pewnością kojarzą Atę Postek nie tylko z sieci ale również z popularnego programu TVN Style "Klinika bez tajemnic". W 2019 r. konsultowała ze specjalistami kilka problemów m. in. niezadowolenie z piersi, które straciły na jędrności z powodu przyjmowanej antykoncepcji, obwisłe ramiona oraz tzw. wory pod oczami. Ostatecznie przed kamerami przeszła zabiegi kriolipolizy, przeszczep tłuszczu oraz operację plastyczną piersi.

W poniższym wideo zobaczycie, jak wyglądała Ata Postek przed poddaniem się tym wszystkim zabiegom.

Ata Postek dołączyła do "Hotelu Paradise". Już na wstępie okazało się, że zna się prywatnie z Robertem Kapicą!

Czy to oznacza, że Karolina Mrozicka poczuje się niepewnie? W końcu dopiero co przywróciła Roberta do programu.... Czy Robert i Ata wykorzystają swoją znajomość, żeby dojść do finału?

Ata a właściwie Beata Postek prywatnie jest siostrą fryzjera gwiazd Łukasza Postka, a zawodowo pracuje jako asystentka stylisty Grzegorza Blocha.