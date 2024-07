1 z 12

Artur Boruc i Sara Boruc przyjechali niedawno do Polski, ponieważ piłkarz brał udział w zgrupowaniu polskiej reprezentacji. Boruc zagrał w pierwszym składzie w meczu z Czechami i jak zwykle spisał się na medal! Sara wraz z Mariną kibicowała mu podczas spotkań, a gdy tylko Artur zakończył zgrupowanie, wybrali się razem na romantyczną randkę. Artur zabrał ukochaną do warszawskiej restauracji "Dyspensa" później spacerowali przytuleni po mieście. Odjechali terenowym samochodem marki BMW. Oboje byli ubrani bardzo podobnie - czarna góra i dżinsy. Blogerka do swojej stylizacji dobrała torebkę marki Birkin. Zobaczcie zdjęcia pary!

