Włoskie media informują, że polski napastnik Arek Milik został wczoraj w nocy (3 października) napadnięty we Włoszech! Nieznani sprawcy, którzy są poszukiwanie przez policję grozili mu pistoletem wycelowanym w głowę i okradli. Co mu zabrali?

Arek Milik napadnięty we Włoszech!

Do zdarzenia doszło ok. 2 w nocy pod Neapolem. Polak wracał do domu po środowym meczu Ligi Mistrzów. Jego Napoli grało z Liverpoolem, Arek zszedł w drugiej połowie. Jak donosi włoski dziennik "Il Mattino", Polak jechał samochodem do swojego domu pod Neapolem, gdy nagle drogę zajechał mu motocykl z dwoma mężczyznami w kaskach. Jeden z napastników miał pistolet i zaczął grozić Arkowi. Napastnicy zażądali od niego oddania zegarka, piłkarz posłuchał ich i od razu go oddał. Napastnicy uciekli, teraz szuka ich włoska policja. Milik stracił Rolexa Daytona, który jest wart ok. 20 tys. euro. Myślicie, że szybko znajdą sprawców?

Arek Milik przeżył chwile grozy

East News