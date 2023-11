1 z 5

Antek Królikowski w kinie z piękną brunetką! I nie jest to Julia Wieniawa... Kilka dni temu Antek Królikowski wybrał się do kina na warszawskiej Sadybie z pewną nieznajomą. I choć popularny aktor od blisko roku spotyka się z gwiazdą serialu "Rodzinka.pl" Julią Wieniawą, to nie w towarzystwie swojej pięknej dziewczyny Antek spędził to popołudnie. Z kim zatem wybrał się na film?

ZOBACZ: Julia Wieniawa i Antek Królikowski imprezują ze znanym aktorem z "M jak miłość"!