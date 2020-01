Antek Królikowski opublikował zdjęcie z tatą Pawłem Królikowskim. Chwyta za serce!

Paweł Królikowski przed Wigilią trafił do jednego z warszawskich szpitali, na oddział neurochirurgii. Jego stan był poważny. Przypomnijmy, że zdrowotne kłopoty aktora zaczęły się w 2015 roku - wtedy miał operację tętniaka mózgu. Kilka miesięcy temu Paweł Królikowski ponownie trafił do szpitala. We wrześniu 2019 roku przyznał widzom programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, że uratowano mu tam życie.

Jak teraz czuje się Paweł Królikowski? Wszystko wskazuje na to, że coraz lepiej. A dowodem na to może być zdjęcie opublikowane przez syna aktora, Antoniego Królikowskiego. Na zdjęciu widzimy ojca z synem - Antoni i Paweł trzymają ogromną ramę i szeroko się uśmiechają. Sami zobaczcie!

Zdrowia dla taty i powodzonka dla Ciebie w Nowym Roku, a przede wszystkim zdrowia! Zdrówka tacie życzę! Dużo zdrówka dla twojego taty i dużo siły - piszą fani na Instagramie.

My również dołączamy się do tych życzeń! Przypomnijmy, że kilka dni temu stan zdrowia Pawła Królikowskiego pierwszy raz skomentowała jego żona Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Powiedziała wówczas w rozmowie z "Faktem":

Paweł jest w dobrej formie. Niestety, zostanie jeszcze w szpitalu, bo wkradła się jakaś infekcja. To się zdarza. Konsultuję wszystko na bieżąco z lekarzem - powiedziała Małgorzata Ostrowska-Królikowska.