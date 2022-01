Antek Królikowski o strzelaninie: "Horror"! Ojciec Opozdy odpowiada: "Broniłem swojego życia"

Joanna Opozda w rozmowie z mediami skomentowała przerażające sceny, do których doszło w Busku-Zdroju. Aktorka odniosła się do rodzinnej awantury, podczas której padły strzały z broni, a na miejsce została wezwana policja. Joanna Opozda nie ukrywa, że dramatyczna sytuacja mocno na nią wpłynęła. Jak się czuje gwiazda, która jest w zaawansowanej ciąży? Sprawdźcie, co powiedziała! Joanna Opozda komentuje rodzinną awanturę W minioną niedzielę media obiegła szokująca informacja dotycząca awantury między ojcem Joanny Opozdy, a jej mamą, siostrą i mężem. Portal pudelek.pl donosił wówczas, że mama Joanny Opozdy, Małgorzata, w towarzystwie męża aktorki i jej siostry pojawili się w Busku-Zdroju, żeby zabrać z mieszkania rzeczy kobiety. W mieszkaniu przebywa obecnie ojciec Joanny Opozdy, który wrócił do Polski i -według relacji portalu- wymienił zamki w drzwiach. Między ojcem Joanny Opozdy a jej matką, siostrą i mężem doszło do prawdziwej awantury podczas której padły strzały z broni. Na miejscu pojawiła się policja. (...) Na miejscu policjanci wykonali czynności, oględziny. Będziemy badać, czy doszło do przestępstwa, jeżeli tak, to do jakiego. Sprawdzimy, czy ta broń był przerabiana, czy też nie była przerabiana, jeżeli to była broń czarnoprochowa, to na taką broń nie jest wymagane zezwolenie, ale jeśli uległa jakimś konstrukcyjnym zmianom, to wtedy biegły się wypowie i będziemy kwalifikować- w rozmowie z portalem pudelek.pl powiedział st. asp. Tomasz Piwowarski. Zobacz także: Ojciec Joanny Opozdy strzelał do rodziny? Antek Królikowski: "Strzał przeleciał nad głową szwagierki" Po tym, jak o sprawie zrobiło się głośno głos zabrał Antoni Królikowski. Aktorka podczas emocjonalnej relacji na InstaStories opowiedział, co działo się...