Antek Królikowski to jeden z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia, a do tego syn znanej aktorskiej pary, dlatego media bardzo interesują się nie tylko jego karierą, ale również życiem prywatnym. A jest się czym interesować, bo aktor słynie z tego, że prowadzi intensywne życie towarzyskie. Jeszcze kilka tygodni temu spotykał się z młodą aktorką “Barw szczęścia” Joanną Jarmołowicz, a teraz widywany jest w towarzystwie uczestniczki “The Voice of Poland” Katarzyny Sawczuk. (Zobacz: Antek Królikowski na randce z nową dziewczyną?)

Czy na liście przyjaciółek Antka znajdzie się też Olga Bołądź? Aktorka właśnie pokazała zdjęcie z aktorem. Pod zdjęciem pojawił się podpis: #KonkursInneSpojrzeniaGdynia#wspirali @antek.krolikowski #newmovie

Czyżby para nagrywała wspólnie film? Podpis pod zdjęciem świadczy o tym, że to spotkanie zawodowe i jeśli aktorzy"kręcą" to na planie filmu, a nie w domowym zaciszu:) Olga od dłuższego czasu jest w szczęśliwym związku z Mikołajem Roznerskim. A Antek? Pewnie nie raz nas jeszcze zaskoczy...

#KonkursInneSpojrzeniaGdynia#wspirali @antek.krolikowski #newmovie Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Olga (@olgaboladz)

20 Lip, 2015 o 2:34 PDT

