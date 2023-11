Podczas tegorocznego festiwalu w Opolu, Anna Wyszkoni zaniepokoiła fanów swoim wyznaniem ze sceny. Wokalistka zaapelowała do swoich fanów, żeby trzymali za nią kciuki w nadchodzących dniach.

Kochani, nie wiem, czy da się oszukać. Dlatego bardzo was proszę, żebyście trzymali kciuki w tym tygodniu za mnie i moje szczęśliwe karty - mówiła gwiazda.

Przypominamy, że w 2016 roku artystka wygrała walkę z nowotworem. Na szczęście choroba została wykryta we wczesnym stadium i udało się ją opanować. Teraz wokalistka przechodzi kontrolne badania w szpitalu. Jakie otrzymała wyniki? Więcej na ten temat przeczytanie w nowym wydaniu magazynu "Flesz"! Co jeszcze w numerze? Ewa Farna wzięła ślub - jakie były początki jej związku? Katarzyna Bujakiewicz wspomina Annę Przybylską - co o niej powiedziała po 3 latach milczenia?

