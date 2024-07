Anna Wendzikowska pojawiła się na premierze filmu "Body/Ciało". Mimo że dziennikarka na początku roku została mamą, to już zaczęła pojawiać się publicznie. Prawdę mówiąc nie możemy wyjść z podziwu, że tak szybko wróciła do formy.

Na imprezie młoda mama zaprezentowała się w skórzanych spodniach i czarnym topie. Do tego dobrała różową marynarkę marki Mohito (kosztuje ok. 199,99 zł) i designerskie buty od Christiana Louboutina (trzeba za nie zapłacić ok. 2890 zł). Bardzo lubimy połączenie ubrań z sieciówek z tymi od projektantów. Mamy nadzieję, że więcej gwiazd zacznie doceniać rzeczy z popularnych sklepów sieciowych!

