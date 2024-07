Anna Wendzikowska początkowo nie chciała potwierdzić doniesień o ciąży. Broniła się przed pytaniami dziennikarzy i odmawiała jakiegokolwiek komentarza na ten temat. W końcu jednak się przełamała i ostatnio jest dużo bardziej otwarta w tej kwestii. Przypomnijmy: Wendzikowska kupiła wózek dla córki. Ukochany miał problemy z jego złożeniem

Dziennikarka mimo zaawansowanej ciąży, sporo pracuje i nie rezygnuje z aktywności zawodowych. Wiele też wskazuje na to, że Anna dołączy do gwiazd, które bardzo szybko wróciły do pracy po porodzie. Skąd takie wnioski? Na Facebooku Wendzikowskiej pojawiło się krótkie ogłoszenie - przyszła mama szuka już niani. Najwyraźniej zależy jej na kimś sprawdzonym i zaufanym, bo post skierowany jest do najbliższych znajomych.

Plotkuje się, że poród Anny zaplanowany jest na pierwsze miesiące przyszłego roku.

