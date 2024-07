Anna Wendzikowska przyłapana z rodziną w centrum handlowym

1 z 10

Anna Wendzikowska przyłapana w centrum handlowym

Anna Wendzikowska została mamą malutkiej Kornelii pięć miesięcy temu. Od tego czasu aktorka i dziennikarka promienieje, a macierzyństwo wyraźnie jej służy. Niedawno mieśmy okazję oglądać prywatne zdjęcia z jej niedzielnego, rodzinnego spaceru. Pisaliśmy o tym tutaj: Anna Wendzikowska na spacerze z rodziną. Wyglądają uroczo!

Tym razem Anna wraz z rodzinką znalazła się pod ostrzałem aparatów fotoreporterów, gdy wybrała się na zakupy do jednego z warszawskich centrów handlowych. Dziennikarka w czasie zakupów, nie zapominała jednak o swoje córeczce, co chwilę zaglądała do wózka, by sprawdzić, czy Kornelia ma się dobrze. Taka mama to skarb!

