Zaledwie 3 miesiące temu Anna Wendzikowska po raz drugi została mamą i powitała na świecie swoją drugą córkę, Antoninę. Dziennikarka błyskawicznie wróciła do pracy po porodzie, bo już tydzień później można ją było podziwiać w "Dzień Dobry TVN". A czy wzorem wielu sławnych mam, równie szybko wróciła do formy po ciąży? Teraz już to wiadomo. Anna Wendzikowska postanowiła bowiem pokazać swój brzuch. Zobaczcie więcej na kolejnych stronach galerii.

