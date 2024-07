Kilka tygodni temu swoją premiera miała książka Anny Wendzikowskiej - PytANIA o Hollywood, w której dziennikarka opisała swoje ulubione wywiady z największymi gwiazdami na świecie. Jej historie nie raz są mocno zaskakujące. Przypomnijmy: Wendzikowska poleciała na spotkanie z Aniston. Ta zaskoczyła ją już na wejściu

Kilka dni temu ciężarna prezenterka odwiedziła studio radiowej Czwórki. Wendzikowska rozmawiała z dziennikarzami oczywiście o swoich doświadczeniach z hollywoodzkimi gwiazdorami. Okazuje się, że Anna podczas wywiadów nie ma może robić sobie zdjęć z nimi, ponieważ zaburza to pracę operatorów kamer:

Rzeczywiście to są trzy zasady, które są powtarzane przed każdą rozmową - nie można robić zdjęć, brać autografów i nie można prosić o pozdrowienia dla widzów danej stacji. Chodzi głównie o to, żeby nie tracić czasu, bo jeśli na wywiad są przewidziane 4 czy 5 minut plus minuta, żeby jeden dziennikarz mógł wyjść, a drugi wejść, więc operatorzy nie chcą żeby czas był tracony na to jak ktoś się będzie ustawiał trzy razy do zdjęcia, że "to źle wyszło i zróbmy jeszcze jedno." - przekonuje Wendzikowska