Anna Wendzikowska uwielbia designerskie dodatki. Gwiazdę TVN widziałyśmy już w butach Christiana Louboutina, czy z torebką Chanel. Tym razem dziennikarka postawiła na klasykę gatunku, czyli buty Valentino Garavaniego - model "Rockstud".

Anna Wendzikowska na wczorajszym pokazie w warszawskim Soho miała na sobie sukienkę mini, prostą kopertówkę i naćwiekowane buciki, które całości nadały pazura. Cena butów "Rockstud" od Valentino to mniej więcej 3000 złotych. Warte są tej ceny - my myślimy, że tak w końcu moda to świetna inwestycja!

Wszystko w jasnych pastelach bardzo pasuje Ani. A wy jak uważacie?