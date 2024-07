Anna Wendzikowska kupuje ubrania tylko u znanych projektantów? Dziennikarka, która swoim wyglądem zachwyca nie tylko na czerwonym dywanie, ale również poza nim, zdradziła, że na co dzień wybiera ciuchy z popularnych sieciówek. Dlaczego zamiast kolekcji projektantów woli kupować tańsze kreacje?

Na co dzień noszę raczej ubrania z sieciówek bo to jest mądry wybór zwłaszcza jak sie ma dużo innych wydatków np. małe dziecko. Poza tym nowy sezon przychodzi i ubrania trzeba zmieniać. Ja wolę mieć różnorodne, wolę mieć zawsze takie gdzieś trafiające w pomysły nowe na nowy sezon, dlatego raczej w takie ubrania na co dzień nie inwestuję, w ubrania od projektantów.