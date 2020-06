Anna Starmach pochwaliła się nową fryzurą! Fanki: "idealny kolor"!

Ania Starmach od lat jest wierna swojej dość krótkiej fryzurze. Ostatnio jednak na Instagramie gwiazda pochwaliła się efektami wizyty u fryzjera. Jurorka programu "MasterChef" postanowiła nieco odświeżyć swój kolor i wygląda na to, że podcięła również włosy.

Fanki są zachwycone wyglądem Ani i w komentarzach pod postem zamieściły mnóstwo komplementów. Zobaczcie!

Zobacz także: Kryzys w małżeństwie po urodzeniu dziecka? Anna Starmach opublikowała szczery post!

Anna Starmach pochwaliła się nową fryzurą!

Ania Starmach raczej nie należy do grona gwiazd, które eksperymentują ze swoim wyglądem. Jest piękną kobietą, która stawia na naturalność i ekstremalne zmiany nie są jej potrzebne.

Jeśli chodzi o fryzurę gwiazdy, to od lat możemy zobaczyć ją w ciemnych włosach do ramion. Jednak jak każda kobieta również Ania lubi co jakiś czas nieco odświeżyć swój kolor, czy podciąć włosy. Jurorka "MasterChefa" właśnie pochwaliła się najnowszymi efektami pracy fryzjera na jej głowie.

Ania u fryzjera była i bardzo się z efektu finalnego ucieszyła! ❤️🙈❤️ - napisała pod zdjęciem Anna Starmach.

Gwiazda zdecydowała się na lekkie podcięcie włosów i rozjaśnienie końców. Cała fryzura została podkreślona luźnymi falami, które pięknej Ani Starmach pasują idealnie.

Również fanki są zachwycone wyglądem swojej idolki i w komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów dla jurorki "MasterChefa".

- Śliczna p.Ania i taka naturalna - Idealny kolor 😍❤️ - Tak ma być Aniu. Super fryzura - piękny kolor i połysk - Oj tak kolorek śliczny jest .😍 - piszą fanki.

W ostatnim czasie wiele gwiazd zdecydowało się na metamorfozy swojego koloru włosów, jednak jak widać Ania postanowiła na delikatną zmianę i wygląda zjawiskowo. Spójrzcie tylko na nową fryzurę gwiazdy!

Instagram

Fani uwielbiają naturalność Ani! Gwiazda zazwyczaj nosi rozpuszczone, lekko pofalowane włosy, a na jej twarzy gości głównie bardzo delikatny makijaż.