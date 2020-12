Anna Starmach na okładce magazynu "Flesz"! Po raz drugi zostanie mamą. Synek czy córeczka?

Już w poniedziałek w sprzedaży nowe wydanie dwutygodnika "Flesz", na okładce Anna Starmach. Zobaczcie, co znalazło się w najnowszym "Fleszu"!

Gwiazda "Masterchefa" właśnie ogłosiła, że po raz drugi zostanie mamą. Kiedy jej rodzina się powiększy? Zdradzi płeć dziecka? O drugiej ciąży Anny Starmach przeczytacie w nowym "Fleszu".

Co jeszcze przeczytamy w nowym "Fleszu"? W magazynie pojawią się informacje na temat wyznania Meghan Markle o poronieniu, do którego doszło w lipcu. Dlaczego księżna zdecydowała się na tak osobiste wyznanie? Zaskakująca wiadomość dotycząca przeprowadzki Małgorzaty Rozenek-Majdan do nowego domu. Ponadto w nowym "Fleszu" przeczytacie też wywiad z Joanną Przetakiweicz-Rooyens o slubie i chorobie jej męża.

