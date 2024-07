Anna Przybylska w pierwszy dzień wiosny urodziła swoje trzecie dziecko. Aktorka planowała zrobić sobie przerwę w pracy, żeby dłużej zostać w domu z rodziną. Okazało się, że nie minął nawet miesiąc od porodu, a Przybylska już otrzymywała nowe propozycje od producentów seriali. Gwiazda najwyraźniej postanowiła wykorzystać szansę. Jak donosi tygodnik „Świat i Ludzie” aktorka już niedługo pojawi się na planie serialu „Klub Szalonych Dziewic”.

-Miała bardzo mieszane uczucia, ale zgodziła się wrócić- zdradziła przyjaciółka Ani.

Z pewnością nie była to łatwa decyzja dla Przybylskiej, ale zgodziła się ponieważ uwielbia to, co robi.

Reklama

tulipan