Anna Powierza ma sześcioletnią córkę. Gwiazda niedawno poruszyła trudny temat posyłania dzieci do przedszkoli i żłobków w czasie epidemii koronawirusa. Wyznała, że chociaż chciałaby, aby jej córka miała kontakt z rówieśnikami, obawia się o jej zdrowie:

Z jednej strony strasznie bym chciała, żeby moja córka poszła do przedszkola. Ona już tęskni za dziećmi, a ja tęsknię za tym, żeby móc chociaż próbować pracować (...) Ale z drugiej strony, to ja bym się zwyczajnie w świecie bała posłać moją córkę do przedszkola w takich warunkach, jakie są - przyznała Anna Powierza w programie "Koronawirus. Raport Faktu .