Anna Popek wzięła udział w poważnym wypadku samochodowym! Jak informuje "Super Express" wypadek gwiazdy TVP był na tyle poważny, że jej samochód nadaje się już tylko do kasacji. Okazuje się, że do zdarzenia doszło zaledwie kilka dni temu, na autostradzie A1. Jak doszło do wypadku i jak się czuje Anna Popek?

Anna Popek zdradziła, jak doszło do wypadku

Według doniesień "Super Expressu" w miniony weekend Anna Popek wybrała się na Śląsk, skąd musiała wrócić do studia TVP, żeby jeszcze w niedzielę, o godzinie 16:00 pojawić się na nagraniu. Niestety, podczas podróży ze Śląska Anna Popek miała poważny wypadek samochodowy!

Śpieszyłam się, żeby być odpowiednio wcześniej i... doszło do kolizji z innym samochodem, który jechał na równoległym pasie. Wszystko wyglądało naprawdę groźnie, wypadek mógł skończyć się śmiercią...- Anna Popek wspomina w rozmowie z dziennikiem.

Anna Popek przyznała, że hamowała przez kilkaset metrów, niestety nie uniknęła zderzenia z innym pojazdem.

(...) wybuchły wszystkie poduszki, w środku czuć było smród spalonych opon- przyznaje gwiazda TVP.

Zdjęcia rozbitego samochodu Anny Popek, które zostały opublikowane przez "Super Express" wyglądają przerażająco, ale jak się okazuje, prezenterka zaraz po wypadku... pojechała do pracy! Dopiero po kilku dniach zrozumiała, że mogła stracić życie lub zdrowie. Jak czuje się teraz?

Ze mną jest już w porządku- zapewnia Anna Popek.

Anna Popek miała poważny wypadek samochodowy.

