Anna Oberc dzisiaj jest ulubienicą telewidzów w serialu "Singielka", jednak jeszcze kilka lat temu aktorka musiała się zmierzyć z dużo mniej sympatyczną rolą. Postać Karoliny, którą kreowała w serialu "Samo Życie" wzbudzała ogromne kontrowersje. Dlaczego?

Była to bohaterka pewna siebie, dążąca po trupach do celu, przebojowa, ale w negatywnym guście. Miałam dwóch chłopaków naraz, chciałam usunąć ciążę. Za to mnie ludzie strasznie nie lubili (...) Jest paranoją, że w tych czasach wszyscy wiedzą, że jesteśmy aktorami, a utożsamiają nas z tymi postaciami. Nie są w stanie tego zdystansować.