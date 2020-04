Anna Mucha z "M jak miłość" znalazła już nową miłość?! Nowe "Party" z ekstradodatkiem już od jutra w sprzedaży

Nowe "Party" w sprzedaży już od poniedziałku w sklepach stacjonarnych oraz online. Na okładce najnowszego numeru znajdziecie Annę Muchę, która kończy 40 lat - jakie ma plany na przyszłość, jak ocenia niemal 30 lat swojej pracy aktorskiej i czy szuka nowej miłości? Wszystkiego dowiecie się, kupując nowe "Party".

Co jeszcze znajdziecie w nowym numerze magazynu "Party"? Wyjątkowy wywiad z Sylwią Bombą, gwiazdą "Gogglebox. Przed telewizorem", która wygrała nasz plebiscyt na największą gwiazdę tv-show, deklasując przy tym rywali! To nie koniec - w "Party" szukajcie również wywiadu z Klaudią El Dursi, która wyjawia kulisy programu "Hotel Paradise" oraz rozmowy z Dodą, która opowiedziała nam szczegóły jej ślubu, który odbył się dwa lata temu - to prawdziwe sekrety, o których nigdy wcześniej nie wspominała!

A na deser... "Party" ma dla Was niespodziankę - to ekstradodatek: krzyżówki i obiady, które zrobisz w 20 minut. Szukajcie nas w sklepach już jutro lub kupujcie online.

Anna Mucha na okładce "Party".