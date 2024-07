Anna Mucha wystąpiła na okładce najnowszego wydania magazynu Viva! Gwiazda, wyglądające wyjatkowo seksownie, eksponuje swój już dość duży brzuszek.

Reklama

Oprócz sesji okładkowej w numerze znajduje się również obszerny wywiad z Muchą przeprowadzony przez Piotra Najsztuba. Oto fragment:



Piotr Najsztub: Wyobrażałaś sobie ten moment, kiedy dowiesz się, że jesteś w ciąży?

Anna Mucha: Zaskoczę cię. Wyobrażałam sobie.



Piotr Najsztub: Jak?

Anna Mucha: Trochę inaczej, niż było. Wyobrażałam sobie, że będzie to piękna, romantyczna chwila, że jak się dowiem, to przygotuję niespodziankę dla swojego partnera, na przykład kupię malutkie buciki, przygotuję odpowiednią atmosferę, żeby wprowadzić go w temat…



Reklama

Piotr Najsztub: I powiesz mu, a on oszaleje?

Anna Mucha: Tak, i będziemy tak szaleć! I w zasadzie to się zgodziło z rzeczywistością…



Cały wywiad znajdziesz w magazynie Viva!