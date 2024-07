Anna Mucha wspomina swoje występy w "Jak oni śpiewają". Gwiazda zamieściła na swoim profilu na Istagramie filmik z jednego ze swoich wykonań. W komentarzu do filmu napisała, że zawsze marzyła, aby zaśpiewać ten utwór publicznie i towarzyszyły temu ogromne emocje:

Zebrało mi się na wspominki. I nadal to mój ulubiony kawałek. Zawsze marzyłam, żeby go publicznie wykonać, to cud, że nie umarłam wtedy na scenie... Byłaby taka piękna... oglądalność.