To właśnie to zdjęcie! Anna Mucha gra w spektaklu "Przygoda z ogrodnikiem" i jej nowa fryzura to zapewne tylko peruka, ale naszym zdaniem Ania w czarnych lokach wygląda uroczo i niezwykle dziewczęco!

A jak prezentuje się w standardowej fryzurze? Zobaczcie zdjęcia w galerii i oceńcie, w której fryzurze jej lepiej!

