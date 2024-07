Zgrabna sylwetka to powód do dumy i satysfakcji dla wielu współczesnych kobiet. Odzyskanie formy, szczególnie po okresie zimowym, bardzo często wiąże się ze zmianą diety na mniej kaloryczną, ale również z większą ilością czasu poświęconego na ćwiczenia. Okazuje się, że aby dbać o sylwetkę nie trzeba spędzać wielu godzin na siłowni, ponieważ aktywność fizyczna nie ogranicza się jedynie do ciężkich treningów, ale może mieć również formę spaceru czy wykonywania codziennych czynności, jak zakupy czy spotkania z przyjaciółmi.

Reklama

- Od zawsze wiadomo, że „Mucha nie siada” i to głównie ruch i ćwiczenia są sekretem mojej sylwetki. W moim zawodzie praca nad ciałem jest równie istotna, jak praca nad rolą. Niestety nie zawsze mogę znaleźć czas na ćwiczenia na siłowni, a zależy mi żeby jak najszybciej wrócić do formy. Dzięki Reebok EasyTone nie tylko nie czuję presji związanej z ciężkimi treningami, ale mogę czerpać jeszcze więcej satysfakcji z codziennych aktywności. Dlaczego? Ponieważ nosząc buty Reebok EasyTone każdego dnia pracuję nad swoją sylwetką. - mówi Anna Mucha, ambasadorka Reebok EasyTone w Polsce.

Reklama

Zobacz efekty sesji zdjęciowej z aktorką >>>