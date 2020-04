Anna Mucha opublikowała szokujące zdjęcie! Aktorka jest wściekła na osoby łamiące zasady kwarantanny! 

Anna Mucha pokazała, jak niektórzy mieszkańcy Ursynowa stosują się do zaleceń władz w sprawie koronawirusa. Gwiazda "M jak miłość" pokazała szokujące zdjęcie i zwróciła się do wszystkich z ważnym apelem. Jak Anna Mucha skomentowała zachowanie tych, którzy pomimo szalejącej epidemii postanowili wyjść ze swoim domów i gromadzili się pod sklepami? Zdecydowana reakcja aktorki!

Polacy nie stosują zasad kwarantanny?

W związku z epidemią koronawirusa władze na całym świecie wprowadzily wiele obostrzeń. W Polsce już od kilku tygodni obowiązują m.in. ograniczenia dotyczące przemieszczania. Zamknięto granice, a każdy Polak który wraca do kraju musi przejść obowiązkową kwarantannę. Władze apelują również do wszystkich, żeby ograniczyć wychodzenie z domów. Niestety, apele władz i lekarzy nie trafiają do wszystkich. Anna Mucha podczas relacji na Instagramie pokazała tłumy na jednej z ulic w Warszawie!

Zdjęcie sprzed chwili Ursynów. Ludzie! Nie wygłupiajcie się! Siedźta w domu. Zaczynam się czuć jak frajer, siedząc w domu!- napisała Anna Mucha.

Musicie zobaczyć zdjęcie tłumu, które opublikowała na Instagramie Anna Mucha! Mamy nadzieję, że w większości Polacy wzięli sobie do serca wszystkie nakazy, apele i naprawdę przestrzegają zasad "narodowej kwarantanny".

Anna Mucha pokazała niepokojące zdjęcie.

Aktorka od kilku tygodni razem z dziećmi spędza czas w domu.