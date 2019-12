Anna Mucha drastycznie zmieniła fryzurę?! W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy

Anna Mucha przeszła metamorfozę? Na instagramowym profilu aktorki pojawiło się zdjęcie, na którym można zobaczyć ją w rudych włosach! Obserwatorzy są zachwyceni jej przemianą. W komentarzach pod fotografią pojawiło się mnóstwo komplementów! Czy aktorka zdecydowała się na trwałą koloryzację?

Anna Mucha przefarbowała się na rudo?

Ostatnimi czasy gwiazdy często decydują się na spektakularne metamorfozy! Kilka dni temu Weronika Rosati wstawiła zdjęcie, na którym można zobaczyć ją w krótkich blond włosach! Partnerka Sławomira, Kajra, również zdecydowała się na zmianę swojej fryzury! Teraz do grona gwiazd, które postanowiły poeksperymentować ze swoim wyglądem, dołączyła Anna Mucha. Jej nowy kolor włosów przypadł do gustu jej fanom!

Anna Mucha zdecydowała się na naprawdę ogromną przemianę! Na zdjęciu dodanym przez aktorkę na Instagramie można zauważyć, że gwiazda ma krótsze włosy pofarbowane na ognisty, rudy kolor! Dotychczas Ania prezentowała się zazwyczaj w prostych włosach w czarnym kolorze, dlatego tym bardziej ta metamorfoza jest absolutnym zaskoczeniem!

podobno rudy to nie kolor, to charakter 😎 #nowa - napisała pod zdjęciem Anna Mucha.

Fani od razu zaczęli komplementować przemianę aktorki!

- Dla mnie bomba..👍 - Pięknie 😍💖 - Ładnemu we wszystkim ładnie 😘 - Super kolor 😍 - Zmiana na plus😊👌- czytamy w komentarzach.

Trzeba przyznać, że Ania wygląda fenomenalnie! Nie wiadomo jednak, czy jest to zmiana na stałe, czy może to jedynie peruka. My nie mielibyśmy nic przeciwko, jeśli gwiazda miałaby taką fryzurę już zawsze!

W którym wydaniu podoba się wam bardziej?