Anna Maria Sieklucka i Blanka Lipińska na premierze "365 dni". Wybrały podobne kreacje! 

Głośny film erotyczny na podstawie powieści Blanki Lipińskiej "365 dni" właśnie ma swoją premierę dla gwiazd. Podczas tego wydarzenia nie mogło zabraknąć zarówno autorki bestselleru, jak i odtwórczyni głównej roli, Anny Marii Siekluckiej. Zaskakujące, że obie kobiety wybrały bardzo podobne modele sukni w niemal identycznych odcieniach. Czy to było zamierzone?

Anna Maria Sieklucka i Blanka Lipińska w podobnych sukienkach na premierze!

Zazwyczaj pojawienie się dwóch gwiazd w takich samych kreacjach rozpatrywane jest w kategorii wpadki, ale tym razem wszystko wskazuje na to, że to celowy zabieg, że Anna Maria Sieklucka i Blanka Lipińska pojawiły się na premierze w podobnych kreacjach.

Blanka Lipińska wybrała suknię od Patrycji Kujawy, która projektowała również suknię ślubną, w której autorka książki wystąpiła w swoim filmie. Bogato zdobiony gorset i duże rozcięcie na nodze to charakterystyczne elementy dla kreacji autorstwa tej projektantki.

East News

Okazuje się, że Anna Maria Sieklucka też postawiła na długą kreację z odważnym rozcięciem. Co ciekawe w każdej z tych sukni dodatkowym elementem dekoracyjnym jest bogato ozdobiony rękaw z piórami. Trzeba przyznać, że to dosyć ciekawy pomysł, aby na premierę aktorka i autorka zaprezentowały się w podobnych kreacjach. Co o tym sądzicie?