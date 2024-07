Anna Lewandowska towarzyszyła swojemu mężowi Robertowi Lewandowskiemu podczas spotkania UNICEF, którego został ambasadorem dobrej woli. Anna miała na sobie look, który odgrzewany jest przez kobiety na całym świecie już od kilku lat.

Dresowa spódnica, skórzana ramoneska, kozaki i kolorowy manicure nie zrobiły na nas wrażenia. Anna wyglądała bardzo ładnie, jednak ze stylizacyjnego punktu widzenia jej look nie był niczym nadzwyczajnym. Jedyne, na co zwróciłyśmy uwagę to złota bransoletka Yves Saint Laurent. "Bagle" z logo YSL na stronie internetowej tego domu mody to koszt ponad 1600 złotych.

A wam jak się podoba najnowszy look Anny Lewandowskiej?

