Ciąża Ani Lewandowskiej, Natalii Siwiec i innych gwiazd to dowód na to, że biznes parentingowy ma się w Polsce świetnie! Co o zarabianiu na ciąży i dziecku myśli Karolina Korwin-Piotrowska? Dziennikarka zdradza, że temat ciąży w polskim show-biznesie będzie jednym z ciekawszych odcinków jej programu "Sława" na kanale TVN Style.

Karolina Korwin-Piotrowska uważa, że dzięki ciąży popularność Natalii Siwiec bardzo wzrosła