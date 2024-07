Pisanie, że ktoś kwitnie i promienieje w ciąży jest zwykle oczywistością. Jednak w przypadku Anny Lewandowskiej nie ma w tym krzty przesady. Żona naszego najlepszego piłkarza, Roberta Lewandowskiego, od momentu ogłoszenia szczęśliwej dla nich nowiny, nie odpuszcza nawet na minutę. W ten weekend Anna Lewandowska znów prowadziła zajęcia, tym razem dla pań ciężarnych jak ona, znów też dzieliła się dietetycznymi przepisami. Pracowała nawet w niedzielę, biorąc udział w sesji zdjęciowej do nowego projektu firmowanego przez jej Healthy Plan by Ann. Pokazała z niej króciutki filmik, po którym fani… wpadli w zachwyt. My zresztą też.

Choć Ania sama ostatnio deklarowała, że nie chce wyskakiwać fanom z lodówki, tego zdjęcia szkoda by było nie pokazać:

Ania wygląda ślicznie!

Anna Lewandowska, mimo ciąży nie zwalnia tempa. Jaki jest jej plan na ciążę - przeczytacie w jutrzejszym magazynie "Party".